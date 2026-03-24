Schwarze Rauchwolke: Explosion an Ölraffinerie in Texas

"Alle Mitarbeiter sind in Sicherheit", erklärte der Ölkonzern weiter. Die Katastrophenschutzbehörde von Port Arthur warnte vor möglichen Gefahren infolge der Explosion.

Im US-Staat Texas hat sich nach offiziellen Angaben eine Explosion an einer Ölraffinerie des US-Ölkonzerns Valero ereignet. An einer Anlage in der Raffinerie in Port Arthur sei ein Feuer ausgebrochen, teilte Valero mit.

Schwarze Rauchwolke

Um die Sicherheit aller Anrainer in der Umgebung zu gewährleisten, werde "die sofortige Anweisung erteilt, an Ort und Stelle Schutz zu suchen". Diese Warnung gelte für ein großes Gebiet rund um die Ölanlage. In Berichten von Lokalmedien waren hohe Flammen und eine schwarze Rauchwolke zu sehen, die aus der Raffinerie aufsteigt. Anrainer berichteten von einem lauten Knall, der die Fenster erzittern ließ.

Die Raffinerie in Port Arthur liegt etwa 145 Kilometer östlich von Houston und beschäftigt der Website von Valero zufolge fast 800 Mitarbeiter. Dort werden demnach "schweres (saures) Rohöl und andere Rohstoffe zu Benzin, Diesel und Düsentreibstoff" verarbeitet. Schweres Rohöl hat einen vergleichsweise hohen Schwefelgehalt von mehr als 0,5 Prozent. Täglich würden in der Raffinerie etwa 435.000 Barrel umgeschlagen.