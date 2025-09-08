Australien: Pilz-Mörderin muss mindestens 33 Jahre ins Gefängnis

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Die Australierin Erin Patterson ist von einem Gericht in Melbourne wegen dreifachen Mordes mit Hilfe tödlicher Pilze zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Das Urteil vom Montag beinhaltet eine Möglichkeit auf Bewährung nach 33 Jahren. Patterson war bereits im Juli des dreifachen Mordes und des versuchten Mordes an einem vierten Menschen für schuldig befunden worden. Der Prozess gegen die sogenannte "Pilz-Mörderin" hatte international für Aufsehen gesorgt. Patterson hatte im Juli 2023 mehreren Verwandten ein tödliches Pilzgericht serviert. Drei ihrer vier Gäste - ihre Schwiegereltern und eine Tante ihres Noch-Ehemannes - starben. Der Mann der Tante überlebte nur knapp.

Opfern "Trauma" zugefügt In der Urteilsverkündung verkündete Richter Christopher Beale, Patterson habe ihren Opfern und deren Familien ein "Trauma" zugefügt. "Ihr Versagen, Reue zu zeigen, streut Salz in die Wunden aller Opfer", fügte er hinzu. Die 50-jährige Patterson wird 83 Jahre alt sein, wenn sie erstmals die Möglichkeit zur Bewährung erhält. Ihre Anwälte können Berufung gegen ihre Verurteilung und das Urteil einlegen. Zuletzt hatten sie die Möglichkeit zur Bewährung nach 30 Jahren gefordert.