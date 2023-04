Ausgangssperre für Dorf in Indien nach tödlichen Tiger-Angriffen

Nach zwei tödlichen Tiger-Angriffen sind hunderte Dorfbewohner in Nordindien angewiesen worden, ihre Häuser nach Anbruch der Dunkelheit nicht zu verlassen. Seit Sonntag gilt die Ausgangssperre von 19.00 bis 6.00 Uhr für Bewohner von zwei Bezirken im Gebiet Uttarakhand, wie die Behörden am Montag mitteilten. Auch die Schulen wurden für zwei Tage geschlossen.

Der erste tödliche Tiger-Angriff wurde am Donnerstag gemeldet, der zweite am Sonntag. Unklar blieb, ob beide Angriffe von demselben Tier ausgingen. Das Gebiet, in dem die Raubkatze gesichtet wurde, werde konstant überwacht, sagte der Forstbeamte Swapnil Anirudh. "Unsere bewaffneten Mitarbeiter sind ebenfalls an Ort und Stelle. In der Region gibt es nur wenig wilde Beute, deshalb werden Vieh und Menschen zu Zielen", sagte Anirudh.

Die Tiger-Population in Indien wird auf mehr als 3.000 Tiere geschätzt. Nach Angaben der Behörden nimmt die Zahl der Wildtiere zu, während ihr Lebensraum gleichzeitig kleiner wird, weil sich Städte immer mehr ausweiten. Deshalb mehrten sich die Tiger-Angriffe.

Vergangenes Jahr hatte die Polizei einen Tiger erschossen, der als der "Menschenfresser von Champaran" bekannt geworden war und mindestens neun Menschen in Ostindien getötet hatte. In Indien leben 75 Prozent der weltweiten Tiger-Population.