Ausfall bei Facebook, WhatsApp & Co: Nächstes Blackout kommt bestimmt

Für viele, nicht nur junge Menschen, stand am Sonntagnachmittag die Welt für mehr als zwei Stunden still, Verzweiflung in weiten Teilen der Welt machte sich breit. Von etwa 12:30 bis 15 Uhr (MESZ) ging nichts mehr - kein WhatsApp, Facebook oder Instagram. Weltweit nutzen 2,7 Milliarden Menschen die Social-Media Plattformen, zwei Milliarden davon täglich. Die drei Dienste gehören alle zum Mark Zuckerberg-Imperium.

Vom Totalausfall betroffen waren vor allem Europa, Südostasien und der Nordosten der USA. Mittlerweile bestätigte Facebook in einer Stellungnahme gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters den Vorfall und entschuldigte sich bei den Nutzern für die Unannehmlichkeiten. Eine Ursache für den Grund der Störung nennt das Unternehmen jedoch nicht. Auf Facebook direkt gab es bisher keine Stellungnahme zum Ausfall.

User auf der ganzen Welt meldeten am Sonntag Störungen. Die Seite Downdetector.com verzeichnete mehr als 12.000 Störungen bei Facebook, mehr als 3.000 bei WhatsApp und mehr als 7.000 bei Instagram. Allein in Österreich meldeten am frühen Nachmittag tausende Nutzer auf der Internetseite allestörungen.at Probleme bei der Erreichbarkeit der sozialen Netzwerke.