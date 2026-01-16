Welt

Parasit im Auge: 21-Jährige droht nach Kontaktlinsen-Fehler zu erblinden

Junge Frau mit gerötetem, leicht geschwollenem Auge im Sonnenlicht vor einem Fenster.
Eine Influencerin verliert fast ihr Augenlicht, weil ein Parasit durch Kontaktlinsen ins Auge gelangte.
Von Monika Kässer
16.01.26, 11:29

Die 21-jährige TikTok-Creatorin Vivian Nosovitsky teilt mit ihrer wachsenden Community Einblicke in ihr Leben rund um Reisen, Fitness und Yoga. Die Weltenbummlerin hatte sich in Mexiko ein neues Leben aufgebaut, das sich über Nacht schlagartig änderte. Ein Parasit drang offenbar über ihre Kontaktlinse in ihr Auge ein und verursachte eine schwere Infektion. Nun kämpft sie um ihr Augenlicht. 

Influencerin nach Mexiko ausgewandert

In Mexiko fühlte sich die junge Frau angekommen, wie sie im Gespräch mit dem US-Magazin People erzählte: "Es war perfekt. [...] Ich hatte endlich eine Routine und ein Gefühl der Stabilität entwickelt, was sich richtig gut anfühlte." Doch das traumhafte Leben der Influencerin änderte sich abrupt. 

Eines Nachts wachte die Kontaktlinsenträgerin mit starken Schmerzen im Auge auf. "Es war geschwollen und extrem unangenehm", berichtete die 21-Jährige. Dennoch versuchte sie, wieder in den Schlaf zu finden in der Hoffnung, dass es am Morgen besser sein würde. 

Nachts mit starken Augenschmerzen aufgewacht

Stattdessen verschlechterte sich ihr Zustand rapide. Hinzu kam eine extreme Lichtempfindlichkeit, sodass sie selbst in ihren eigenen vier Wänden eine Sonnenbrille tragen musste. Als ihr Auge auf einmal grau wurde, suchte die TikTok-Creatorin die Notaufnahme auf. Dort wurde sie jedoch zu einer Augenklinik weitergeschickt. 

Schwere Augeninfektion durch Parasit

Nach einer intensiven Untersuchung erhielt sie schließlich die Diagnose: Acanthamoeba-Keratitis (Amöbenkeratitis). Laut dem medizinisches Nachschlagewerk MSD Manual eine seltene, aber schwere Augeninfektion, die durch Akanthamöben (Parasiten) verursacht wird. Bei unzureichender oder zu später Behandlung kann die Infektion zu starker Sehverschlechterung und im schlimmsten Fall zur Erblindung führen. 

Risikofaktoren

In 85 Prozent der Fälle ist das Tragen von Kontaktlinsen der hauptsächliche Risikofaktor der Infektion. Insbesondere dann, wenn die Linsen

  • beim Schwimmen, Duschen oder Schlafen getragen werden,
  • mit Leitungswasser in Berührung kommen,
  • mit ungewaschenen Händen berührt werden,
  • oder in einer unsterilen Linsenreinigungsflüssigkeit aufbewahrt werden. 

Parasit frisst sich durch Hornhaut

Die 21-Jährige erklärte auf TikTok, was höchstwahrscheinlich dazu geführt hat, dass der Parasit in ihr Auge gelangen konnte: mangelnde Vorsicht. "Ich war nicht vorsichtig genug, habe nicht darauf geachtet, meine Kontaktlinsenlösung jeden Tag zu wechseln. Ich habe nicht darauf geachtet, nicht mit Kontaktlinsen zu duschen, und bin mit ihnen ins Wasser gegangen", berichtete Nosovitsky. 

Über das Wasser gelangten die Erreger vermutlich unter ihre Kontaktlinse und schließlich in ihr rechtes Auge. Dort greift der Parasit seitdem durch ihre Hornhaut an. Die Folgen sind gravierend: "Alles, was ich mir wünsche, ist, mein Sehvermögen zurückzubekommen und keine Schmerzen mehr zu haben."

Um die kostspielige Behandlung und eine möglicherweise notwendige Operation finanzieren zu können, hat die 21-Jährige auf GoFundMe eine Spendenkampagne gestartet. Sie hofft, so ihr auf dem rechten Auge doch noch retten zu können.

kurier.at, mka 

Kommentare