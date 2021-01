Aufschrei britischer Ärzteverbände: Spitalspersonal Burnout-gefährdet

Britische Medizinerverbände warnen angesichts der extrem angespannten Corona-Situation in Großbritannien vor einer Überlastung des Krankenhauspersonals. "Wir sind quasi auf Gefechtsstationen", sagte der Vize-Präsident des Royal College of Emergency Medicine dem Sender BBC am Freitag. "Es gibt große Sorgen wegen Burnouts." Zwar sei das Personal auf den Notfall- und Intensivstationen auf harte Zeiten vorbereitet, aber Ärzte und Pfleger seien müde, frustriert und ausgelaugt.

Zu Neujahr meldeten die Behörden mehr als 53.000 neue Corona-Fälle in Großbritannien sowie weitere 613 Todesfälle. Insgesamt sind seit Beginn der Pandemie mehr als 82.000 Menschen an oder mit Covid-19 gestorben. Durch eine neue und womöglich sehr ansteckende Virus-Variante, die sich vor allem in London und im Süden Englands derzeit sehr stark ausbreitet, steht Großbritannien besonders unter Druck.