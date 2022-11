Aufruhr in Londoner Abschiebezentrum – Sicherheitskräfte im Einsatz

In einem Abschiebezentrum am Londoner Flughafen Heathrow ist es am Samstagvormittag zu einem Aufruhr unter Häftlingen gekommen. Wie das britische Innenministerium mitteilte, hatte sich eine bewaffnete Gruppe von Menschen in einem Innenhof des Zentrums versammelt. Die Polizei und Vollzugsbehörden seien vor Ort, hieß es in der Mitteilung des Ministeriums. Der Aufruhr brach demnach zeitgleich mit einem Stromausfall aus.