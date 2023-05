Aufatmen im Vatikan: Papst Franziskus geht es wieder besser

Papst Franziskus, der am Freitag seine Audienzen wegen Fiebers abgesagt hat, geht es besser. Erwartet wird, dass er wieder seine Arbeit aufnimmt und an Treffen und Audienzen teilnimmt, verlautete aus dem Vatikan nach Angaben italienischer Medien am Samstag. Aufgrund eines "fiebrigen Zustands" hatte das Oberhaupt der katholischen Kirche am Freitag niemanden in Audienz empfangen.