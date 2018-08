Auf Weltreise vom IS getötet

Ihr Eindrücke hält das Paar auf Instagram fest, "simplycycling" nennen sie den Blog. Einfach Radfahren. Der letzte Eintrag ist vom 25. Juli. Es ist das letzte Bild, das auf dem Kanal gepostet wird. Es war Tag 365 ihrer Reise.

Vier Tage später sind sie mit ihren Fahrrädern auf einer Bergstraße im Südwesten Tadschikistans unterwegs. Sie fahren in einer Gruppe von mehreren Fahrradfahrern, als ein Auto auf sie zurast, nicht abbremst. Eine Attacke der Terrormiliz "Islamischer Staat". Insgesamt werden vier Menschen bei dem Anschlag getötet, drei weitere verletzt. "Bei den getöteten Touristen handelte es sich nach Behördenangaben um zwei US-Bürger, einen Schweizer und einen Niederländer. Ein weiterer Niederländer und ein Franzose wurden verletzt, ein Franzose kam unversehrt davon", steht in den Zeitungen. Ein Bekennervideo des IS zeigt, wie die Touristen brutal ermordet werden: Man sieht einen Wagen an den Radfahrern vorbeifahren. Das Fahrzeug macht eine Kehrtwendung und fährt nun direkt auf die Radfahrer zu. Die vier Personen werden gerammt und überrollt. Die Fahrer des Autos stechen danach mit Messern auf die Touristen ein.

Das abenteuerliche Paar

Jay und Lauren lernen sich im Jahr 2012 kennen. Beide studierten an der Georgetown- Universität in Washington D.C. Er, der Weltenbummler, immer unterwegs. Freunde von Lauren erzählten der New York Times, dass sie Jay als "abenteuerlich" bezeichnete. Er sei ein Mensch, der sie herausforderte, zu wachsen. Das hätte sie gemocht, sagen ihre Freunde. Auch Lauren hatte bereits viel von der Welt gesehen, verbrachte beispielsweise einen Sommer in Beirut, um arabisch zu lernen und studierte eine zeitlang in Madrid. Die beiden verabschieden sich im Sommer 2017 also von den USA und machen sich auf ins Abenteuer. Sie kündigen ihre Jobs und wollen die nächsten Jahre auf dem Fahrrad verbringen und die verschiedenen Kontinente bereisen.