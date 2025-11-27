Ein 15-Jähriger kletterte gegen Mitternacht auf einen Baukran und saß in rund 300 Metern Höhe bis in die Morgenstunden auf der winzigen Plattform eines Kranlasthakens fest. Aus eigener Kraft schaffte er es nicht mehr hinunter. Feuerwehrkräfte mussten den Teenager aus seiner misslichen Lage befreien.

15-Jähriger hing in 300 Metern Höhe an Kran fest Wie Associated Press berichtet, hing der Bursche in 36 Stockwerken Höhe über einem Hochhaus in Jerusalem fest. Ein Passant bemerkte am Morgen beim Blick auf den Baukran, dass sich offenbar eine Person am Lasthaken befand. Unverzüglich alarmierte er die Rettungskräfte, die an der Seite des Krans hochkletterten und den dehydrierten Jungen mit leichten Schürfwunden in Sicherheit brachten.