Kranfahrzeug stürzte in Kärnten von Brücke der Tauernautobahn: Ein Arbeiter starb

Ein 56-jähriger Arbeiter ist am Freitag in Kärnten beim Absturz eines Kranfahrzeuges ums Leben gekommen. Der Mann war mit dem Kran auf einer Baustelle auf der Tauernautobahn (A10) bei Trebesing (Bezirk Spittal an der Drau) im Einsatz, als er plötzlich von der Autobahnbrücke kippte und 50 Meter tief abstürzte, teilte die Polizei in einer Aussendung mit.

Zu dem Unfall war es gegen 9.30 Uhr gekommen. Der Kärntner hatte mit dem Kran Hebearbeiten durchgeführt, als das Fahrzeug aus vorerst unbekannter Ursache über das Brückengeländer kippte und in das darunterliegende Bachbett des Steinbrückenbaches fiel.

Zeuge schlug Alarm

Ein Arbeitskollege beobachtete den Unfall und setzte sofort die Rettungskette in Gang. Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen starb der 56-Jährige aber noch an der Unfallstelle. Neben Polizei und Rettung waren acht Feuerwehren mit zwölf Fahrzeugen und 82 Einsatzkräften an Ort und Stelle.