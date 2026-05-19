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Welt

AUA-Zwischenlandung aufgrund medizinischen Notfalls

Gesundheitszustand von Passagierin verschlechterte sich rasch, ein mitgereister Arzt stufte die Lage als gefährlich ein.
19.05.2026, 19:59

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Ein Passagierflugzeug fliegt am Himmel, darüber kreist ein einzelner Vogel.

Aufgrund eines medizinischen Notfalls einer Passagierin ist eine Maschine der Austrian Airlines (AUA), Flugnummer OS966, am Dienstag auf dem Weg von Stockholm nach Wien in Berlin zwischengelandet. 

Die AUA bestätigte dazu am Abend einen Bericht des Portals "krone.at", verwies aber auf Datenschutzgründe, warum man keine näheren Informationen dazu bekanntgeben könne. Das Flugzeug sei mittlerweile bereits in Wien gelandet.

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Laut krone.at verschlechterte sich der Gesundheitszustand der Passagierin nach dem Start in Stockholm dramatisch. Die Crew half ihr, ein mitgereister Arzt stufte die Lage als gefährlich ein und empfahl eine sofortige Landung. 

Daraufhin gab es die außerplanmäßige Zwischenlandung kurz vor 17.00 Uhr in Berlin.

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Austrian Airlines Wien
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