AUA-Zwischenlandung aufgrund medizinischen Notfalls

Aufgrund eines medizinischen Notfalls einer Passagierin ist eine Maschine der Austrian Airlines (AUA), Flugnummer OS966, am Dienstag auf dem Weg von Stockholm nach Wien in Berlin zwischengelandet.

Die AUA bestätigte dazu am Abend einen Bericht des Portals "krone.at", verwies aber auf Datenschutzgründe, warum man keine näheren Informationen dazu bekanntgeben könne. Das Flugzeug sei mittlerweile bereits in Wien gelandet.