Während Arbeitszeit: Klinik-Mitarbeiterin mit Armbrust erschossen

Täter soll ehemaliger Reha-Patient sein

Nach dem tödlichen Schuss floh der Täter aus dem Krankenhaus. In der Nacht konnten Polizisten den Verdächtigen dann an einer Autobahnraststätte an der A3 in Unterfranken (Bayern) festnehmen. Dabei stellten die Beamten laut Mitteilung Beweismaterial sicher.

Informationen der Bild zufolge soll es sich bei dem Täter um einen ehemaligen Reha-Patienten der Klinik handeln. Die Hintergründe der Tat sind jedoch weiterhin unklar.