Armbrust-Bluttat in Passau: Vier Frauen und ihr Gebieter

Die Eltern des jüngsten Opfers im Armbrust-Drama von Passau und Wittingen haben ihre Tochter schon vor Jahren an Torsten W. (53) verloren. Carina U., die mit 19 Jahren starb, war dem Besitzer eines schlecht gehenden Mittelalter-Geschäfts mit Sado-Maso-Puppen offenbar schon seit Jahren hörig. Sie hatte ihn bei einem Selbstverteidigungskurs in einem Kampfsportverein kennengelernt, kapselte sich daraufhin von ihren Eltern ab, zog auf eigenen Wunsch in eine Jugendhilfeeinrichtung, die sie mit 18 Jahren verließ. Torsten W. holte sie ab.

Auch die anderen drei toten Frauen, darunter eine Volksschullehrerin, unterwarfen sich ihrem Gebieter. Drei von ihnen lebten in der Wohnung in Wittingen, wo am Montag zwei Frauenleichen gefunden wurden.

Die Lehrerin Gertrud C.

(35) war zuletzt wegen Burn-out krankgeschrieben. Sie lebte in einer eingetragenen Partnerschaft mit Farina C. (30), einer gelernten Bäckereifachverkäuferin. In der Zwei-Zimmer-Wohnung im niedersächsischen Wittingen war auch Carina U. gemeldet.

Nur Kerstin E. (33) war bei Thorsten W. gemeldet und seine offizielle Lebensgefährtin. Alexander Krüger, der ihm vorübergehend einen Pferdehof in Wietze in Niedersachsen verpachtet hatte, beschreibt in der Bild, wie unterwürfig sich die vier Frauen gegenüber diesem Mann verhalten haben.