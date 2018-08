Argentiniens Ex-Präsidentin im Kriminal

Ein Staatsanwalt wurde ermordet, einen Tag bevor er seine Anklage präsentieren konnte. Etliche Geschäftsleute sind wegen Bestechung in Haft. Doch erst jetzt, nach jahrelangem Tauziehen zieht sich auch die Schlinge um die argentinische Ex-Präsidentin Cristina Fernández de Kirchner zu.

Das Parlament hat in der Nacht auf Donnerstag den Weg frei gemacht für Hausdurchsuchungen in den zahlreichen Villen und Wohnungen der 65-jährigen Politikerin der sozialistischen Partei, die sich mit ihrem verstorbenen Mann und Amtsvorgänger Néstor Kirchner schamlos bereichert haben soll.

Dummerweise hat ein Chauffeur und Geldbote der Kirchners darüber Tagebuch geführt, wann er von wem, wie viel kassiert und zu den Kirchners transportiert hat. Die Beschlagnahmung des Tagebuchs wurde Anfang August bekannt und seither kommt es in Buenos Aires immer wieder zu Protestkundgebungen gegen die „Königin der Mafia“, die sich als politisch Verfolgte sieht.

Die Kirchners sollen während ihrer Regierungszeit von 2003 bis 2015 staatliche Bauaufträge von insgesamt 3,3 Milliarden Dollar an ein „befreundetes“ Bauunternehmen vergeben haben. Dabei sollen bis zu einer Milliarde Dollar unterschlagen worden sein.

Das offizielle Vermögen Kirchners beläuft sich aber nur auf fünf Millionen Dollar. Der Bauunternehmer Lazaro Baez, ein Jugendfreund von Néstor Kirchner, legte dafür eine beeindruckende Karriere vom Bankkassier zum Multimillionär hin. Er sitzt wegen Verdachts auf Geldwäscherei (in einem ganz anderen, viel kleineren Fall) in Haft. Doch die Justiz vermutet eine kriminelle Vereinigung: Ein ehemaliger Planungsminister ist in U-Haft. Und der ehemalige Staatssekretär für öffentliche Arbeiten wurde im Juni verhaftet.