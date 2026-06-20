Im Osten Mexikos haben Archäologen antike Ruinen mit Spuren der Maya-Kultur sowie bisher unbekannter Herkunft entdeckt. Die im Teilstaat Veracruz entdeckten Ruinen seien ein "sehr bedeutsamen" Fund, erklärte Mexikos Staatspräsidentin Claudia Sheinbaum am Freitag (Ortszeit). Die aus kreisförmigen Steinen und einem Monolith bestehende Stätte datiert laut dem Nationalen Institut für Archäologie und Geschichte auf die Zeit zwischen 200 und 600 nach Christus.

Zu dem Fund gehört eine kreisförmige Plattform aus Kalkstein, die mit fast quadratischen Linien verziert ist. Dabei handle sich um "eine ganz besondere Struktur", die sich von allen anderen in der Region freigelegten Ruinen unterscheidet, sagte ein für die Ausgrabungsstätte zuständiger Archäologe. "Bisher liegen uns keine Hinweise auf eine Verbindung zu anderen Stätten vor."