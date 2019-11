Antwerpen: Über eine Tonne Kokain unter Limetten versteckt

In einem Container mit Limetten aus Brasilien haben Fahnder im Hafen von Antwerpen 1,2 Tonnen Kokain entdeckt. Ein 53-jähriger Belgier sei wegen Drogenhandels und Bandenkriminalität verhaftet worden, meldete die Staatsanwaltschaft am Dienstag. Der Mann sollte demnach die Drogenladung in der belgischen Hafenstadt in Empfang nehmen.

Antwerpen gilt als wichtiger Umschlagplatz für Kokain. Insgesamt werden in Europa immer mehr große Ladungen der illegalen Aufputschdroge entdeckt. Die Zahl der Sicherstellungen und die Mengen befänden sich auf Rekordniveau, hießt es im Europäischen Drogenbericht 2019.