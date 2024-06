Bahnbrechende Entdeckung: Antike Krüge vor Israels Küste entdeckt

Die rund 3300 bis 3400 Jahre alten Vorratsgefäße befanden sich an Bord eines Schiffs, wie die israelische Altertumsbehörde am Donnerstag mitteilte. Sie sprach von einer "bahnbrechenden Entdeckung". Zwei der Krüge seien kürzlich geborgen worden. Sie stammen nach Einschätzung der Behörde aus dem späten Bronzezeitalter und gehörten den Kanaanitern.

Diese lebten vor den Israeliten in dem Gebiet, das dem heutigen Israel und Libanon sowie Teilen von Jordanien und Syrien entspricht. In den Krügen seien unter anderem Öl, Wein und Obst aufbewahrt worden. Die große Menge der Amphoren an Bord eines einzigen Schiffs ist laut dem Direktor der Abteilung für Meeresarchäologie, Jacob Sharvit, ein Beleg für die bedeutenden Handelsbeziehungen mit den altorientalischen Ländern an der Mittelmeerküste.

Noch nie sei ein Schiff aus dieser Zeit in der Tiefsee gefunden worden, hieß es in einer Erklärung der israelischen Altertumsbehörde weiter. Es sei rund 90 Kilometer entfernt vom Ufer gesunken - womöglich aufgrund eines Sturms oder eines Piratenangriffs. Aus dem späten Bronzezeitalter seien bisher nur zwei Schiffswracks mit Ladung entdeckt worden. Beide befinden sich den Angaben nach vor der türkischen Küste - allerdings nah am Ufer.