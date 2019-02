Anti-Missbrauch-Aktivisten stürzten Priester-Statue in Polen

Jankowski war Pfarrer der Gewerkschaft " Solidarnosc", der ersten unabhängigen Arbeitervertretung im damaligen Ostblock. Nach dem demokratischen Umbruch 1989 fiel er durch umstrittene Predigten auf, die auch judenfeindliche Äußerungen enthielten. 2004 wurde er von seinem Amt als Prälat der Brigittenkirche in Danzig ( Gdansk) suspendiert. Die Staatsanwaltschaft ermittelte wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs gegen den Priester, das Verfahren wurde jedoch eingestellt. 2018 erschien in der Zeitung "Gazeta Wyborcza" eine Reportage, in der von weiteren Verdachtsfällen des Missbrauchs die Rede war.

In Polen, dessen Einwohner zu mehr als 90 Prozent Katholiken sind, wird immer wieder über Missbrauchsvorwürfe gegen Priester berichtet. Eine umfassende Aufarbeitung durch die Kirche gab es nicht.