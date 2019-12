Angst in Berlin: Schüsse am Checkpoint Charlie

In der Nähe eines Starbucks-Cafés, nahe dem Checkpoint Charlie im Zentrum Berlins, findet gerade ein großer Polizeieinsatz statt. Der "Verdacht eines bewaffneten Raubüberfalls" steht laut Polizeiangaben im Raum. Eine Person mit einer Waffe soll gesichtet worden sein.

Nach Aussagen von Zeugen sollen in dem Café an der Kreuzung Schüsse gefallen sein. Die Polizei bestätigte das via Twitter: "Wir gehen aktuell davon aus, dass der Schussabgabe ein versuchter Überfall auf ein Geschäft in der #Friedrichstraße vorausging. Wir haben die Situation unter Kontrolle."