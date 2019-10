Angriff auf finnische Schule: Ein Toter, mehrere Verletzte

Bei einer Gewalttat in einer Berufsschule in einem finnischen Einkaufszentrum ist ein Mensch getötet worden. Zehn Menschen seien verletzt worden, zwei davon schwer, teilte die zuständige Polizei am Dienstag auf Twitter mit. Die Gewalttat ereignete sich vier Kilometer südwestlich der Stadt Kuopio. Eine Person wurde festgenommen. Die Universitätsklinik der Stadt sprach zunächst von neun Verletzten, die ins Krankenhaus gebracht worden seien.

Offenbar Angriff mit Schwert

Laut Augenzeugen soll der mutmaßliche Täter mit einem Schwert in einen Klassenraum gegangen sein. Das finnische Medium MTV Uutiset schreibt von einem "irren Schüler" der mit einem Schwert die Schule gestürmt und versucht habe, so viele Menschen wie möglich zu töten.