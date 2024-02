London: Angriff mit "aggressiver Substanz" auf Frau und Kinder

Ein Mann in London hat bei einem Angriff mit einer mutmaßlich "aggressiven Substanz" eine Frau und zwei Kinder verletzt. Zudem zogen sich sechs weitere Menschen Verletzungen zu, darunter zwei Passanten, die den Opfern nach dem Vorfall am Mittwochabend helfen wollten sowie drei herbeigerufene Polizisten, wie die britische Nachrichtenagentur PA und die BBC in der Nacht zum Donnerstag unter Berufung auf die Polizei berichteten.

