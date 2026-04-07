Wende im Fall Andrew Tate: Gericht hob Auflagen gegen Skandal-Influencer auf

Ein Gericht in Rumänien hat alle rechtlichen Auflagen gegen den US-britischen Influencer und bekennenden Frauenfeind Andrew Tate aufgehoben. Tates Anwälte stellten der AFP am Montag eine Kopie des Urteils des Bukarester Gerichts zur Verfügung, das "die vorbeugende Maßnahme der richterlichen Kontrolle aufhebt" und auch für Tates Bruder Tristan Tate gilt. Weder das Gericht noch die Staatsanwaltschaft äußerten sich zunächst zu dem Urteil.

Andrew Tate: Rumänisches Gericht hebt Auflagen auf

Dieses verpflichtet außerdem den Staat, sämtliche Verfahrenskosten zu tragen. Andrew Tate war Ende August 2024 unter Hausarrest gestellt worden, nachdem die Behörden eine Durchsuchung in seinem Haus vorgenommen hatten. Ihm und seinem Bruder werden unter anderem die Bildung einer organisierten kriminellen Vereinigung, Kinderhandels, sexuellen Missbrauchs Minderjähriger und Geldwäsche vorgeworfen. Tristan Tate wurde damals unter richterliche Aufsicht gestellt, die ihn verpflichtet, regelmäßig vor den Behörden zu erscheinen. Im Jänner 2025 wurde der Hausarrest gegen Andrew Tate aufgehoben.