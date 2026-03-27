Andrew Tate: Ermittlungen wegen Sexualstraftaten wieder aufgenommen

Die Polizei von Hertfordshire hat ihre Ermittlungen gegen den als frauenverachtenden Influencer bekannten Andrew Tate unter anderem wegen des Verdachts der Vergewaltigung wieder aufgenommen. Es gehe um Vorwürfe aus den Jahren 2014 und 2015 im Zusammenhang mit mutmaßlichen Vergewaltigungsdelikten und sexuellen Übergriffen, teilte die Polizei der Deutschen Presse-Agentur am Freitag mit.

Die Wiederaufnahme der Ermittlungen folgte auf die Einleitung einer internen Untersuchung durch die Aufsichtsbehörde wegen mutmaßlicher Versäumnisse im Fall Tate. Drei Frauen hatten bei der Polizei Vorwürfe gegen Tate erhoben, doch der Fall wurde 2019 nach vierjähriger Untersuchung geschlossen, wie die Nachrichtenagentur PA berichtete.

Der 39 Jahre alte Tate weise "alle Vorwürfe" weiterhin mit Nachdruck zurück, teilte ein Sprecher der BBC mit.