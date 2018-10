Amoklauf in Schule auf der Krim: Zahlreiche Kinder getötet

Durch einen Anschlag in einer Schule auf der von Russland annektierten Halbinsel Krim sind dem Schulleiter zufolge zahlreiche Kinder ums Leben gekommen. Der Rektor der Schule in der Stadt Kertsch sagte am Mittwoch im örtlichen Fernsehen, ein Angreifer habe sich im Inneren der Schule in die Luft gesprengt.

Bei dem Anschlag auf eine Schule auf der von Russland annektierten Halbinsel Krim handelte es sich den Ermittlern zufolge um einen Amoklauf. Verdächtigt werde ein namentlich genannter 18-Jähriger, der sich nach der Tat selbst getötet habe, teilten die Ermittler am Mittwoch mit.

Aufnahmen von Überwachungskameras zeigen den Jugendlichen nach Angaben der Ermittler, wie er mit einem Gewehr bewaffnet das Schulgebäude betritt, wo er in der Folge um sich schoss. Die Leiche des Täters sei mit Schussverletzungen aufgefunden worden.