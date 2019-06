Amanda Knox beim Festival der Strafjustiz als „Madonna und Hure“

Am 1. November 2007 wurde die britische Austauschstudentin Meredith Kercher (21) in Perugia in ihrer Wohnung getötet. Sex, Eifersucht, Drogen? Die amerikanische Studentin Amanda Knox wurde mit ihrem damaligen Freund des Mordes angeklagt und 2009 zu 26 Jahren Haft verurteilt. 2011 wurde das Urteil aufgehoben. Knox kehrte nach Seattle zurück. 2013 wurde der Freispruch vom Höchstgericht aufgehoben und eine Wiederaufnahme des Verfahrens angeordnet. Im vierten Prozess wurde Knox 2014 in Abwesenheit erneut des Mordes schuldig gesprochen und zu 28 Jahren Haft verurteilt. 2015 gab es in letzter Instanz einen Freispruch.

Die Geschichte der heute 31-jährigen Amerikanerin, die vier Jahre in Haft war und am Ende nur wegen Verleumdung eines Dritten zu genau dieser bereits abgesessenen Strafe verurteilt wurde, erhitzt bis heute die Gemüter. Denn wer den Mord an Knoxs Mitbewohnerin Meredith Kercher begangen hat, ist bis heute nicht aufgeklärt. Als einziger wurde ein Schwarzafrikaner wegen Beihilfe zum Mord verurteilt.