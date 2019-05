Albino-Panda tappt in China in die Fotofalle

Es ist ein Schnappschuss mit Seltenheitswert. Bilder einer Fotofalle im Wolong-Nationalpark in der chinesischen Provinz Sichuan zeigen einen Albino-Panda. Berichten der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua zufolge soll das Bild Mitte April entstanden sein. Das Tier ist laut einem Experten ein bis zwei Jahre alt.

Beweis für Albinismus

Der fotografierte schneeweiße Panda mit den roten Augen ist nicht nur schön anzusehen, sondern auch ein Beweis, dass es unter den wild lebenden Riesenpandas Albinismus gibt. Normal ist das Fell der Tiere nämlich schwarz-weiß. Allgemein sind die Riesenpandas eine bedrohte Tierart und kommen in freier Wildbahn ausschließlich in China vor. 80 Prozent der rund 1.800 Tiere leben in Sichuan, der Rest in den Provinzen Shaanxi und Gansu. International leben außerdem rund 550 Riesenpandas in Zoos.