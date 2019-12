Albanien-Beben: 10.000 sind Obdachlos

Die Auswirkungen des Erdbebens in Albanien sind nach Angaben des Roten Kreuzes deutlich höher als bisher angenommen. „Mindestens 10.000 Menschen sind obdachlos und 6.500 Häuser zerstört oder soweit beschädigt worden, dass sie unbewohnbar sind“, sagte der Wiener Jürgen Högl am Donnerstag, der den Einsatz der Internationalen Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften in Albanien leitet.

Bei dem Beben vor einer Woche starben jüngsten Angaben der Behörden zufolge 51 Menschen. Rund 2.000 Personen wurden verletzt. Seit dem Erdbeben der Stärke 6,4 am Dienstag vor einer Woche, das vor allem im Gebiet der Küstenstadt Durres und der Hauptstadt Tirana Schäden anrichtete, wurden laut dem albanischen Verteidigungsministerium mehr als 1.300 Nachbeben registriert. Bei diesen Erdstößen lag die Stärke häufig über 3,5.

Viele Menschen wagen es daher nicht, in ihre beschädigten Häuser zurückzukehren.