Aktivisten klebten sich während Konzert in Elbphilharmonie fest

Aktivisten der Klimaprotestgruppe Letzte Generation haben sich nach eigenen Angaben während eines Konzerts am Dirigentenpult in der Hamburger Elbphilharmonie festgeklebt. Ein Sprecher der Hamburger Polizei bestätigte am Mittwochabend auf Anfrage der Nachrichtenagentur AFP, dass sich zwei Menschen in dem Konzerthaus festgeklebt hätten. Nähere Angaben machte er mit Verweis auf den noch andauernden Einsatz zunächst nicht.