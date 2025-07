Rätsel um Air-India-Absturz: Ermittler verdächtigen Treibstoff-Schalter

30 Tage nach dem Absturz einer Boeing 787 von Air India verdichten sich die Hinweise auf die mögliche Unglücksursache. Ermittler vermuten, dass Manipulationen an den Treibstoffschaltern der Triebwerke das Flugzeug in ein Wohngebiet stürzen ließen. Wie das Branchenmagazin The Air Current berichtet, rückt dieser Verdacht zunehmend in den Fokus der Untersuchungen.