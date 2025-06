Air India droht nach Absturz Lizenzentzug

Nach dem Absturz einer Air-India-Maschine mit 242 Insassen an Bord am 12. Juni im indischen Ahmedabad könnte die Fluglinie ihre Lizenz verlieren. In einem von der Nachrichtenagentur AFP eingesehenen Bericht kritisiert die Behörde „systematische Versäumnisse bei der Einsatzplanung für das Bordpersonal, der Einhaltung von Vorschriften und der internen Verantwortlichkeit“.