Wie sicher sind die Fluglinien in Indien?

Zudem haben die indischen Luftfahrtbehörden bei Kontrollen lokaler Airlines an großen Flughäfen Unstimmigkeiten festgestellt. Etwa das gemeldete Mängel wiederholt an Flugzeugen auftraten, was auf eine mangelnde Kontrolle und unzureichende Behebung hindeutet.

Was Europas Luftfahrt an Aufschwung vor dreißig Jahren erlebt hat, geschieht jetzt in Indien. Der Flugverkehr boomt. Die Billigairline IndiGo mit 439 Flugzeugen ist die größte des Landes, hat weitere 918 Airbus Flugzeuge bestellt. Im Vorjahr zählte Indien 220 Millionen Fluggäste, 2029 wird dieser Wert auf 400 Millionen ansteigen. Gegenwärtig sind 1.030 Verkehrsflugzeuge in Indien im Einsatz. Und während die Regierung weitere 21 neue Airports baut, bleibt zu bedenken, das jedes schnelle Wachstum seine Tücken hat. Kommt die Ausbildung der Mitarbeiter mit? Reicht die Infrastruktur aus, um den gegenwärtigen Boom zu bewerkstelligen? Aber so tragisch der 787-Absturz ist, Indiens Airline-Industrie ist gegenwärtig der globale Trendsetter.