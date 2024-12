Brückeneinsturz in Brasilien: 11 Menschen stürzen 50 Meter in den Abgrund

Beim Einsturz einer Brücke in Brasilien ist mindestens ein Mensch ums Leben gekommen.

Das Mittelstück der 533 Meter langen Brücke zwischen Estreito im Bundesstaat Maranhão und Aguiarnopolis in Tocantins sei am Sonntagnachmittag eingebrochen, teilte die nationale Behörde für Verkehrsinfrastruktur mit. Nach ersten Informationen waren zwei Lastwagen, ein Auto und ein Motorrad an dem Unglück beteiligt.