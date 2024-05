Ägypten: Kleinbus stürzte von Fähre in Nil, mindestens zehn Tote

Bei einem Fährunglück in Ägypten sind mindestens zehn Erntehelferinnen ums Leben gekommen, darunter neun Minderjährige.

Wie das Gesundheitsministerium mitteilte, war am Dienstag nördlich der ägyptischen Hauptstadt Kairo ein Kleinbus von einer Fähre in den Nil gestürzt. "Die Opferzahl liegt bei zehn und könnte noch steigen", sagte der Ministeriumssprecher Hossam Abdelghaffar .

Unbezahlte Arbeit im Familienbetrieb

Neun Verletzte, von denen die meisten laut Al-Ahram ebenfalls noch minderjährig sind, wurden nach Angaben des Gesundheitsministeriums in nahe gelegene Krankenhäuser gebracht.

Nach fünf Verletzten wurde demnach am Abend noch gesucht. In Ägypten arbeiten offiziellen Angaben zufolge mindestens 1,3 Millionen Kinder. Nach Angaben der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) leisten die meisten von ihnen unbezahlte Arbeit in Familienbetrieben.