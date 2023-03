Adidas streitet mit Black Lives Matter über Logo mit drei Streifen

Der Sportartikelgigant Adidas reklamiert in den USA gegenüber dem gelben Streifendesign der Black Lives Matter Foundation Markenschutz auf sein berühmtes Drei-Streifen-Logo. Das Design der Black Lives Matter Global Network Foundation würde zu Verwechslungen mit seinen eigenen drei Streifen führen, teilte das Unternehmen dem US-Patent- und Markenamt (USPTO) in einem am Montag eingereichten Antrag mit.