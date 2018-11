Absturz der Lion-Air-Maschine: Piloten kämpften verzweifelt

Die Piloten kämpften verzweifelt, aber am Ende umsonst. Dabei hätte der Absturz der indonesischen Passagiermaschine mit 189 Todesopfern im vergangenen Monat vermutlich verhindert werden können. Die Maschine hätte einfach nie abheben dürfen. Zu diesem Schluss kommt die indonesische Flugaufsichtsbehörde KNKT in einem vorläufigen Untersuchungsbericht. Die Boeing 737 des Billigfliegers sei demnach bereits bei einem Flug am Vortag des Unglücks "nicht flugtüchtig" gewesen.

Die Maschine war dann am 29. Oktober nur elf Minuten nach dem Start in Indonesiens Hauptstadt Jakarta ins Meer gestürzt. Von den 189 Insassen überlebte niemand.