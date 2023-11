98 Tannenbäume, 142.425 Lichter: Weihnachtlicher Kitsch im Weißen Haus

Alle Jahre wieder stellt die amtierende first Lady der USA die Weihnachtsdekoration im Weißen Haus vor. In diesem Jahr, dem dritten von Präsident Joe Biden, steht der Amtssitz unter dem Motto "Magie, Wunder und Freude".

First Lady Jill Biden möchte, dass sich jeder, der das Weiße Haus über die Feiertage besucht, wieder wie ein Kind fühlt. "Jeder Raum ist so gestaltet, dass er diese reine, ungefilterte Freude und Vorstellungskraft einfängt", so dass die Besucher diese Zeit des Jahres mit den wundersamen, funkelnden Augen von Kindern sehen."