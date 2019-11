82-jährige Gewichtheberin schlägt Räuber in die Flucht

Eine 82 Jahre alte Gewichtheberin hat in ihrem Haus im US-Bundesstaat New York einen Einbrecher in die Flucht geschlagen. Der Mann habe erst an ihre Tür geklopft und sich dann mit Gewalt Zutritt verschafft, berichteten US-Medien.

Willie Murphy nahm erst einen Tisch zur Hilfe, um sich gegen den Mann zur Wehr zu setzen. Nachdem dieser zerbrochen war, setzte sie dessen Metallbeine als Verteidigungsmittel ein - und dann auch noch eine Flasche Shampoo und einen Besen.