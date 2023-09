8 Tote im Nationalpark in Mexiko entdeckt

In einem Nationalpark in Mexiko nahe der bei Touristen beliebten Stadt Acapulco sind nach Angaben einer Nichtregierungsorganisation acht Leichen entdeckt worden. Sie wurden aus den Bergen heruntergebracht, erklĂ€rte die Organisation am Freitag. Die Toten wurden demnach zwischen Montag und Donnerstag im Nationalpark El Veladero gefunden, einem weitrĂ€umigen Naturschutzgebiet mit Blick auf die Bucht von Acapulco an der mexikanischen PazifikkĂŒste.

Drei Wochen zuvor waren in Acapulco sieben Menschen verschwunden. Bisher haben die Behörden jedoch keinen Zusammenhang zwischen dem Verschwinden und dem Leichenfund im Naturschutzgebiet hergestellt.

