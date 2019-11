673 Millionen Menschen haben weltweit kein Klo

Am Montag war Welttoilettentag. Anlässlich dieses nur scheinbar absurden Jubiläums erinnert das Rote Kreuz daran, dass weltweit 673 Millionen Menschen kein Klo haben. Das sind 76 Mal so viele Menschen, wie in Österreich wohnen. Weltweit leben sogar 4,2 Milliarden Menschen ohne sichere und saubere Sanitäranlagen - mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung.

Das Österreichische Rote Kreuz berichtet, dass es pro Jahr rund 432.000 Durchfalltote durch unzureichende Toiletten gibt, und stellt daher ein Spendenprojekt für Schulkinder in Ruanda vor.