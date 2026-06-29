Gay Pride Parade in Istanbul: Mindestens 50 Festnahmen

Die türkische Polizei hat bei der Gay Pride Parade in Istanbul am Sonntag mindestens 50 Menschen festgenommen. Unter den Festgenommenen sei auch eine Journalistin, teilten die Organisatoren mit. Obwohl sie sich mehrfach als Journalistin ausgewiesen habe, sei Müberra Ünsal in Gewahrsam genommen worden, teilte die türkische Journalistengewerkschaft im Onlinedienst X mit.

„Journalisten, die über die Istanbuler Pride Parade berichteten, sahen sich auch in diesem Jahr wieder unrechtmäßigen Eingriffen ausgesetzt“, hieß es weiter.

Die Parade hatte demnach trotz eines Verbots durch die Behörden sowie der Abriegelung des zentralen Taksim-Platzes stattgefunden. Die Polizei errichtete rund um den für Versammlungen beliebten Platz Eisenzäune. Auch andere Plätze, etwa im asiatischen Stadtteil Kadiköy, wurden gesperrt. Teilweise wurde der öffentliche Nahverkehr eingeschränkt.