49 Grad: Gewaltige Brände wüten in Kalifornien

Derzeit finden der zweit-, dritt-, und viertgrößte Waldbrand in der Geschichte des Bundesstaats gleichzeitig statt, über 600.000 Hektar Landfläche sind bisher zerstört worden. Von einem "Gigafeuer" ist bereits die Rede. Wie gefährlich die Brände sind, zeigte sich vergangenes Wochenende am Beispiel eines von Flammen umzingelten Campingplatzes beim Mammoth-Pool-Stausee in der Sierra Nevada.

200 Camper mussten am vergangenen Sonntag von Hubschraubern der Nationalgarde gerettet werden, nachdem um sich greifende Flammen und eingestürzte Bäume die einzige Zufahrtsstraße zum Gebiet versperrt hatten. Die Camper mussten zum Teil im Wasser auf Hilfe warten, weil es an Land zu heiß wurde. Bei der Rettungsaktion wurden auch zwanzig Verletzte abtransportiert, die Brandschäden und Knochenbrüche davontrugen.