35 Kilo Wolle sind weg: Schaf Baarack jetzt ohne Star-Status

Das Schaf ist war unter anderem auf der Plattform Tiktok zum Megastar geworden.

Dort wurde ein Video des ungeschorenen Baarack 2,7 Millionen Mal aufgerufen.

Das Schaf wurde Anfang Februar im Südosten Australiens von Aherns Mitarbeitern verkümmert und unbeweglich entdeckt und in Obhut genommen. Das Fell habe Baarack so sehr belastet, dass es die Augenlider nicht mehr schließen konnte. Durch festsitzende Grassamen und Dreck habe sich das Tier ein Geschwür am Auge zugezogen.

Auch habe Baarack aufgrund des unnatürlichen Gewichts nicht mehr stehen können und sei unterernährt gewesen, sagte Ahern. Während Baarack geschoren wurde, habe man seinen Herzschlag beobachtet, um sicherzustellen, dass das Schaf nicht einem Herzinfarkt oder Schlaganfall erliegt.

Baaracks Wolle war unbrauchbar

Schafe wie Baarack sollten nach Angaben Aherns einmal im Jahr geschoren werden. Die Wolle von Baarack sei völlig verfilzt und unbrauchbar gewesen, weil sich über Jahre Stöckchen, Gräser und Blätter in dem Fell verfangen hatten.

In Australien kommt es immer wieder vor, dass Schafe jahrelang im Busch herumirren und deshalb nicht geschoren werden können. Von Schaf Chris 2015 bis zu Shriek 2, der 2018 um 30 Kilo Wolle erleichert wurde, gab es immer wieder Social-Media-Stars, deren Ruhm aber schnell verblasste.