300 Einkaufswägen gestohlen und zu Geld gemacht: Festnahme

Ein 58-Jähriger soll in Mannheim mehr als 300 gestohlene Einkaufswägen bei einem Schrotthändler zu Geld gemacht haben. Der Schaden beläuft sich auf 70.000 Euro, wie ein Polizeisprecher sagte.

Der Verdächtige wurde am Mittwoch dabei erwischt, wie er auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums zahlreiche Einkaufswägen in sein Fahrzeug lud. Weitere hatte er den Beamten zufolge bereits zum Abtransport bereitgestellt.