30 Verletzte: Boeing-Maschine musste nach Turbulenzen notlanden

Nach Turbulenzen mit mehreren Verletzten ist ein Passagierflugzeug auf dem Weg von Spanien nach Uruguay am Montag in Brasilien notgelandet. Wie die spanische Fluggesellschaft Air Europa im Onlinedienst X mitteilte, landete die Maschine vom Typ Boeing 787-9 nach "schweren Turbulenzen" am Flughafen der nordostbrasilianischen Stadt Natal.