30 Jahre unschuldig in Haft: Brüder erhalten 75 Millionen Dollar

Vor kurzem sprach ihnen eine Jury in North Carolina rund 75 Millionen Dollar zu. Beide erhalten Berichten zufolge pro Jahr im Gefängnis eine Million US-Dollar, dazu kommen 13 Millionen Dollar Sonder-Entschädigung. Die Jury habe "getan, was das Rechtssystem heute noch tun kann, um so spät noch Gerechtigkeit herzustellen", sagte der Anwalt der Männer.

Neue Spur

Wie McCollums und Browns Geständnisse zustande kamen, lässt sich heute nicht mehr nachvollziehen. 1983 waren Ermittler laut Medien noch nicht zu Ton- oder Videomitschnitten von Geständnissen verpflichtet.

Der DNA-Test von 2014 führte die Polizei jedenfalls auf die Spur eines zu lebenslanger Haft verurteilten Sexualverbrechers und Mörders, der 1983 zum Zeitpunkt des Mordes in der Nähe des Tatorts gewohnt hatte.