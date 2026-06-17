Mit Auto in Menge gerast: 27 Jahre Haft für Todesfahrer

Der Fahrer eines vor gut vier Jahren in Belgien in eine Menschenmenge gerasten Wagens ist zu 27 Jahren Haft verurteilt worden. Wie die belgische Nachrichtenagentur Belga berichtete, hatte ihn zuvor ein Gericht wegen der vorsätzlichen Tötung in sieben Fällen und versuchten Tötung in 79 Fällen schuldig gesprochen.

Der Mann war im März 2022 bei einer Karnevalsveranstaltung in Strépy-Bracquegnies, etwa 40 Kilometer südwestlich von Brüssel, in eine Gruppe Menschen gefahren.

Das Gericht begründete das Strafmaß mit der extremen Schwere der Tat. Der Angeklagte habe eine tiefe Verachtung für das menschliche Leben an den Tag gelegt und hätte, ohne zu zögern, sein Auto in die Menge gelenkt, in der sich auch Kinder befanden. Zudem wurden die schwerwiegenden menschlichen Folgen der Tat berücksichtigt, sowohl für die Familien der Opfer als auch für die zahlreichen Verletzten. Auch die Persönlichkeit des Mannes habe eine Rolle gespielt, so Belga. Er sei als gefährlicher Fahrer beschrieben worden, der die Straße als seinen "Spielplatz" betrachtet habe.