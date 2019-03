230 Millionen Pilger feierten heiliges "Kumbh Mela" in Indien

Mit einem Rekord von rund 230 Millionen Besuchern ist das weltgrößte religiöse Fest Kumbh Mela im indischen Prayagraj am Montag zu Ende gegangen. Während des siebenwöchigen Hindu-Festivals hatten täglich Millionen Menschen ein Bad im Zusammenfluss zweier als heilig geltender Ströme genommen. Besonders groß war der Andrang in Ganges und Yamuna an den sechs Hauptbadetagen.

Die Behörden erhoben die Besucherzahl neben der Schätzung der Menschenmengen unter anderem auch auf Grundlage von Ticketkäufen für Busse und Bahnen zur Anreise in die Region.