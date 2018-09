22-Jähriger in Köthen getötet: Politiker mahnen zu Besonnenheit

Nach dem Tod eines 22-jährigen Mannes im deutschen Köthen haben Politiker und Kirchenvertreter Besonnenheit gefordert. Sachsen-Anhalts Innenminister Holger Stahlknecht (CDU) erklärte am Sonntag, er bedauere den Todesfall zutiefst und habe "vollstes Verständnis für die Betroffenheit unserer Bürgerinnen und Bürger". "Dennoch bitte ich um Besonnenheit", erklärte Stahlknecht und kündigte an, man werde "alle Mittel des Staates konsequent einsetzen".

Auch der Kirchenpräsident der Evangelischen Landeskirche Anhalts, Joachim Liebig, rief zur Besonnenheit auf. "Jede politische Instrumentalisierung ist abzulehnen und würde zu einer Eskalation führen, die schreckliche Folgen haben könnte", erklärte Liebig.

Der 22-jährige Deutsche war in der Nacht zum Sonntag in Köthen zu Tode gekommen. Zwei Afghanen wurden vorläufig festgenommen. Gegen sie bestehe der Anfangsverdacht eines Tötungsdelikts, wie Polizei und Staatsanwaltschaft in Dessau-Roßlau am Sonntag mitteilten. Der Landrat des Kreises Anhalt-Bitterfeld, Uwe Schulze (CDU), sagte dem Mitteldeutschen Rundfunk (MDR), bei den Tatverdächtigen handle es sich um Männer im Alter von 18 und 20 Jahren.

Über die Umstände des Todesfalls gaben die Ermittlungsbehörden zunächst keine Auskunft. Es werde "in alle Richtungen" ermittelt, hieß es. Der Leichnam des 22-Jährigen sollte obduziert werden.

Nach Informationen der Zeitung "Die Welt" soll es zuvor offenbar zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männergruppen gekommen sein. In deren Folge sei einer der beiden beteiligten Deutschen gestorben.

Die Landeskirche Anhalts und die Köthener Kirchengemeinden luden für Sonntagnachmittag zu einer Trauerandacht in die Kirche St. Jakob ein. Unterdessen meldete die Partei "Die Rechte" nach eigenen Angaben für Sonntagabend 19.00 Uhr einen sogenannten Trauermarsch in Köthen an. Der Landesverbandes Sachsen-Anhalt werde dabei unterstützt von Mitgliedern des Landesverbandes Nordrhein-Westfalen, wie es auf der Internetseite der Partei hieß.

Währenddessen mobilisierten auch antirassistische Initiativen zu Gegenprotesten in Köthen. Die Initiative Dessau nazifrei rief für Sonntag 18.00 Uhr zu einer Gegenveranstaltung in Köthen auf. Nach den Ereignissen in Chemnitz dürfe es nun in der sachsen-anhaltischen Stadt nicht wieder zu einem gewalttätigen Aufmärschen rechter Gruppierungen kommen, hieß es.

Die Linksfraktion im Magdeburger Landtag forderte "eine schnelle, vorurteilsfreie und lückenlose Aufklärung der Todesumstände" des Mannes in Köthen. "Spekulationen und Vorverurteilungen sind fehl am Platz - gebraucht wird jetzt vor allem Besonnenheit", erklärte Fraktionschef Thomas Lippmann.