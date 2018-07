1978: Das Jahr der drei Päpste

Als Papst Paul VI. am 26. September 1977 mit einem Festgottesdienst seinen 80. Geburtstag feierte, konnte man in der TV-Übertragung weltweit seinen gesundheitlichen Verfall erkennen. Bei jedem Schritt durch den Petersdom musste der an einer schweren Arthrose leidende Pontifex gestützt werden. Paul VI. war der erste Papst, dem die Welt beim Sterben förmlich zusehen konnte. Er erlag am 6. August 1978 in seiner Sommerresidenz Castel Gandolfo nach 15-jährigem Pontifikat „plötzlich, aber nicht überraschend“ einem Herzinfarkt.

Am 25. August 1978 trat das Konklave zusammen und wählte Albino Luciani, den 65-jährigen Patriarchen von Venedig, zu seinem Nachfolger. Die Welt war begeistert, nach dem eher trockenen und ernsten Paul VI. einen heiteren Papst zu erleben. Und Johannes Paul I. stürzte sich sofort in die Arbeit, zu der für ihn vorrangig die Aufklärung dubioser Vorgänge in der Vatikanbank gehörte.